Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 49 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 10 octobre 2021 :



- Des tests payants et plus chers à La Réunion, contrairement aux autres DOM

- Afghanistan : les chiites enterrent leurs morts

- Mélanger café et citron pour maigrir : attention à cette tendance inefficace voire dangereuse

- Le marécage des Everglades, un joyau de Floride menacé par le changement climatique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous le soleil

