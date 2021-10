Une rave party a été organisée illégalement ce dimanche 9 octobre 2021 à Saint-Joseph, indique la préfecture. La gendarmerie est intervenue pour mettre fin au rassemblement, organisé sans protocole sanitaire, et saisir le matériel utilisé. 72 personnes ont été verbalisées et l'organisateur de l'événement a été identifié. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce dimanche 9 octobre 2021, une rave party a été organisée illégalement sur la commune de Saint-Joseph. Ce rassemblement n'a pas fait l'objet de déclaration en préfecture et ne respectait pas le protocole sanitaire en vigueur sur le territoire. Les forces de gendarmerie sont intervenues et ont procédé à des verbalisations ainsi qu'à la saisie de matériel (mur de son et groupe électrogène).

C'est ainsi que 72 personnes ont été verbalisées sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2021, portant mesures de freinage pour limiter la propagation de la Covid, et que 11 permis de conduire ont fait l'objet d'un retrait. Le Préfet tient à saluer l'action efficace et décisive de la gendarmerie, qui a par ailleurs identifié l'organisateur du rassemblement illégal. L'autorité judiciaire a été saisie de cet évènement.



A un moment où nous devons tous lutter pour vaincre cette pandémie, l'organisation de tels rassemblements qui bafouent le respect des règles sanitaires relève d'une pratique aussi illégale qu'irresponsable.

Jacques Billant, préfet de La Réunion condamne l'organisation de cette manifestation et appelle chacun à faire preuve de responsabilité, afin de protéger les réunionnaises et les réunionnais du fléau de la Covid 19.