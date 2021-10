La compagnie aérienne Corsair a lancé un système de réservations en ligne pour les clients. Depuis juin 2021, il est désormais possible de prendre un rendez-vous dans les sept agences Corsair situées en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte.

"Avec déjà plus de 3 000 demandes de rendez-vous une tendance se dessine, le jour le plus plébiscité pour prendre rendez-vous est le lundi et l’achat N°1 reste un vol Corsair aller-retour, avec une aide à la continuité territoriale" annonce la compagnie.

"Les premiers retours clients sont très positifs Cette nouveauté nous permet aussi d’attirer un profil de personnes plus jeunes, très connectées mais qui sont à la recherche d’un contact humain" indique Jules Perreau, directeur régional océan Indien de la compagnie aérienne Corsair.