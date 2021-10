Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 09 octobre au samedi 16 octobre 2021. Pour garantir le respect des mesures de distanciation et de sécurité et permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

