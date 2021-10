BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 11 octobre 2021 :



- Drame au Maïdo : un pilote d'ULM et son passager tués dans un crash

- Frédéric Amany : "les citoyens veulent un vrai pouvoir décisionnel"

- Football : les Bleus battent l'Espagne 2 à 1 et raflent la Ligue des nations

- Rave party illégale à Saint-Joseph : 72 personnes verbalisées

- Contrôles routiers : près de 500 infractions relevées ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

Drame au Maïdo : un pilote d'ULM et son passager tués dans un crash

Un crash d'un ULM (planeur ultra léger motorisé) au Maïdo a coûté la vie à un pilote et à son passager ce dimanche 10 octobre 2021 au matin. Les équipes d'intervention ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions souvent périlleuses pour extraire les corps des victimes de l'épave de l'appareil. Les opérations ont duré plus de 8 heures. Sur les réseaux sociaux, les hommages au pilote Koneg Novena sont nombreux. La compagnie Félix ULM, déjà meurtrie par un crash en 2013, est à nouveau endeuillée.

Frédéric Amany : "les citoyens veulent un vrai pouvoir décisionnel"

Un Réunionnais se présente à l'élection présidentielle, qui aura lieu en avril 2022. Une candidature libre possible via la primaire populaire. S'il sait qu'il a peu de chances d'être élu président, Frédéric Amany souhaite en profiter pour faire passer un message : les Français veulent une politique nouvelle, qui place la participation citoyenne au coeur des débats et des décisions prises pour notre pays. Entretien.

Football : les Bleus battent l'Espagne 2 à 1 et raflent la Ligue des nations

Encore renversante, l'équipe de France s'est offerte la Ligue des nations grâce à Kylian Mbappé, passeur puis buteur dimanche à Milan contre la fraîche et emballante Espagne (2-1), de quoi chasser un peu plus les fantômes de l'Euro sur la route du Mondial.

Rave party illégale à Saint-Joseph : 72 personnes verbalisées

Une rave party a été organisée illégalement ce dimanche 9 octobre 2021 à Saint-Joseph, indique la préfecture. La gendarmerie est intervenue pour mettre fin au rassemblement, organisé sans protocole sanitaire, et saisir le matériel utilisé. 72 personnes ont été verbalisées et l'organisateur de l'événement a été identifié. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

Contrôles routiers : près de 500 infractions relevées ce week-end

491 infractions ont été relevées : 134 chez les gendarmes et 357 chez les policiers. A Saint-Gilles-les-Bains, où les boîtes de nuit ont pu reprendre leur activité ce week-end, 15 alcoolémies et 3 conduites sous l'emprise de stupéfiants ont été relevées dans la nuit. Deux véhicules ont été mis en fourrière comme 10 autres véhicules au cours du week-end par la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

Ce lundi 11 octobre 2021 s'annonce ensoleillé, assure Matante Rosina. Quelques nuages arrivent dans l'après-midi comme toujours mais ne viennent pas gâcher cette impression de beau temps. Quel temps chez vous aujourd'hui?