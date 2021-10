Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une rave party a été organisée illégalement ce dimanche 9 octobre 2021 à Saint-Joseph, indique la préfecture. La gendarmerie est intervenue pour mettre fin au rassemblement, organisé sans protocole sanitaire, et saisir le matériel utilisé. 72 personnes ont été verbalisées, 11 permis de conduire ont été retirés et l'organisateur de l'événement a été identifié. Dans un communiqué, le préfet Jacques Billant,"condamne l'organisation de cette manifestation et appelle chacun à faire preuve de responsabilité" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

