Les emballages plastiques pour les poireaux, courgettes, pommes, poires et autres fruits et légumes seront interdits à partir du 1er janvier 2022. Résultat attendu : 1 milliard d'emballages en moins chaque année (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le décret - issu de la loi anti-gaspillage votée début 2020 a été signé par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Aujourd'hui, 37 % des fruits et des légumes frais sont ainsi emballés. L'objectif de la loi Climat et résilience – promulguée le 24 août dernier - est que 20 % des produits de grandes et moyennes surfaces soient vendus en vrac à l'horizon 2030 (vs 1 à 3 % en 2021).



De quels fruits et légumes s’agit-il ? :



• Les légumes : les poireaux, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les pommes de terre et les carottes qualifiées par les texte comme "normales", les tomates rondes, les oignons et les navets "normaux", les choux, les choux-fleurs, les courges, les panais, les radis, les légumes racines, les topinambours.

• Les fruits : les pommes, les poires, les bananes, les oranges, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les citrons, les pamplemousses, les prunes, les melons, les ananas, les mangues, les fruits de la passion et les kakis.

Au moins 1 000 000 000 d’emballages plastiques par an.



C’est ce que nous allons éviter avec la fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes non transformés.



Le décret est signé : ça commence le 1er janvier 2022 ! pic.twitter.com/DQCTlFbh6i — Barbara Pompili (@barbarapompili) October 11, 2021



- Une mise en place progressive et des exceptions -



L’application de cette mesure se fera de manière progressive entre le 1er janvier 2022 le 30 juin 2026, afin que les industriels aient le temps d’installer des solutions alternatives. Pour certains produits, les délais de rigueur sont plus courts :



• 31 décembre 2024 : salades, épinards, endives, asperges et champignons

• 30 juin 2023 : tomates côtelées, pêches, nectarines



Le décret prévoit deux catégories d'exceptions. Il s'agit des fruits et légumes :



• vendus par lot de 1,5 kilogramme ou plus ;

• présentant un risque de détérioration par leur vente en vrac : les framboises, les fraises, les groseilles, les myrtilles, tout comme les "fruits mûrs à point" cueillies à maturité et les graines germées (Alfafa, lentilles, soja, etc.)