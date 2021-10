Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Circulation difficile ce mardi matin 12 octobre 2021 sur la route du littoral en raison de la pluie et de travaux qui ont été effectués dans la nuit à la sortie ouest de l'axe. La chaussée est rainurée en arrivant à la Possession ce qui surprend les automobilistes et les obligent à ralentir fortement. Jusqu'au 10 km d'embouteillage se sont accumulés dans les deux sens de circulation en début de matinée, avant de commencer à se résorber lentement. A 10h, 1 km de bouchon sont à signaler en direction de Saint-Denis, et 7 km en direction de l'ouest. Un basculement de la route n'est pas à exclure si la pluie continue de tomber (Photo rb/www.ipreunion.com)

