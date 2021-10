Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 12 octobre 2021 :



- Transfusions sanguines : les besoins augmentent, pas le nombre de dons

- La pauvreté a baissé en 2019 en France ? Les limites du satisfecit d'Olivier Véran

- Odysséa 2021 : une édition en ligne et en présentielle

- Challenge des Créateurs : plus que six jours pour s'inscrire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 12 octobre 2021 :



- Transfusions sanguines : les besoins augmentent, pas le nombre de dons

- La pauvreté a baissé en 2019 en France ? Les limites du satisfecit d'Olivier Véran

- Odysséa 2021 : une édition en ligne et en présentielle

- Challenge des Créateurs : plus que six jours pour s'inscrire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide