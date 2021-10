Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Bonne nouvelle pour Odysséa : en 2021, cette course de sensibilisation contre le cancer du sein pourra se tenir en présentiel. Les coureuses et les coureurs sont donc attendus les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 pour soutenir la cause, dans la forêt de L'Etang-Salé. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, le challenge connecté, lancé en 2020 en raison de la crise Covid-19, est toujours possible (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

