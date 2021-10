Un nouveau service de soins non programmés a ouvert ses portes depuis le lundi 4 octobre 2021 à la clinique "Les Orchidées" au Port. "Il permet d'offrir un tout nouveau mode de prise en charge de proximité à destination de la population de l'ouest, notamment celle de la commune du Port" explique la clinique.

Ce service propose un accueil coordonné par des praticiens libéraux pour prendre en charge sans rendez-vous durant les horaires d’ouverture, tout patient, adulte et enfant dès le plus jeune âge, présentant les pathologies ou affections liées aux urgences traumatologiques telles que les lésions musculo-squelettiques (ostéo-articulaire ou musculo-tendineux) de type fracture, entorse, plaie…, et celles liées à la médecine du sport. Les actes d’évacuation d’abcès, panaris et ongles incarnés et les patients avec complication post-opératoire relevant de cette spécialité sont également pris en charge.

La clinique précise que "ce service n'est pas autorisé à l'exercice de l'activité de médecine d'urgence et n'aura pas vocation à s'y substituer". Fluidifiant le parcours des patients, le serivce des oins non programmés dispense "une offre de soins spécialisée et complémentaire des autres structures d'accueil de soins non programmées existantes" ajoute la clinique.

Le service est ouvert de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi, et sans rendez-vous. "Des partenariats avec les clubs et comités sportifs du secteur permettront notamment de faire un suivi des sportifs et une prise en charge des pathologies aigues et chroniques" termine la clinique.

