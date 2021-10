BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 13 octobre 2021 :



- Route du littoral : un piéton mortellement fauché par une voiture

- Covid-19 : la situation sanitaire continue de s'améliorer

- Non, le secret de la confession n'est pas "plus fort que les lois de la République"

- 159.300 Réunionnais.es vivent en quartiers prioritaires

- Saint-Paul : des ateliers pour les gramounes à la gare routière

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi nuageux

Route du littoral : un piéton mortellement fauché par une voiture

Un piéton a été percuté par une voiture vers 5h ce mardi 13 octobre 2021, indique Réunion la 1ere. L'accident s'est produit au niveau de la Grande Chaloupe dans le sens la Possession - Saint-Denis. Selon les témoignages recueillis par nos confrères, la victime arrivait des voies côtés mer et tentait de traverser l'axe coté montagne lorsqu'il a été heurté par un automobiliste. Rapidement sur place, les secours n'ont rien pu faire pour ranimer le piéton. La voie de droite est neutralisée. Un embouteillage s'est rapidement formé. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur. Cet accident porte à 33 le nombre de personnes tuées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année

Covid-19 : la situation sanitaire continue de s'améliorer

Depuis plus de deux mois désormais, la situation sanitaire de La Réunion continue de s'améliorer. 241 cas ont été recensés cette semaine, soit environ 34 cas par jour. Le décès d'un patient de plus de 75 ans est à déplorer, ce dernier présentait des comorbidités et n'était pas vacciné. Alors que la plupart des restrictions sanitaires ont été levées dans l'île, les autorités ont jusqu'au 24 octobre pour décider d'un dernier desserrement des restrictions.

Non, le secret de la confession n'est pas "plus fort que les lois de la République"

Le secret de la confession est-il "plus fort que les lois de la République", comme l'a affirmé mercredi le président de la conférence des évêques de France ? Si le secret de la confession est bien considéré comme un secret professionnel, la loi autorise sa levée en cas de révélation "d'agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur" ou à une personne vulnérable, rappellent les expertes interrogées par l'AFP. Les ecclésiastiques n'ont pas d'obligation de dénoncer ces faits mais peuvent être poursuivis pour non empêchement d'un crime.

159.300 Réunionnais.es vivent en quartiers prioritaires

Au 1er janvier 2018, 5,4 millions d'habitants vivent dans un des 1.436 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), soit 8 % de la population résidant en France (France hexagonale et les 5 départements d'outre-mer). Elles sont 159.300 personnes à La Réunion, réparties dans 49 quartiers, et 170.800 à Mayotte dans 36 quartiers. La définition des périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville - en vigueur depuis 2015 - induit de fortes disparités territoriales : 66 % de la population de Mayotte vit en QPV en 2018, contre un peu moins de 3 % en Bretagne

Saint-Paul : des ateliers pour les gramounes à la gare routière

Dans le cadre de la 70ème édition de la semaine bleue, qui se déroule du 4 au 13 octobre 2021, des animations se dérouleront ce mercredi 13 octobre à la gare routière de Saint-Paul. Les gramounes seront à l'honneur avec une programmation qui leur est spécialement dédiée autour du bien-être, des activités physiques adaptées et de la santé (Photo mairie de Saint-Paul)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi nuageux

Matante Rosina se dit qu'il n'y pas de grand changement par rapport à la veille pour ce mercredi 13 octobre 2021. Elle voit que de temps en temps, le ciel s'éclaircit mais annonce tout de même quelques possibles averses dans l'après-midi. Les températures quant à elles sont au-dessus de la moyenne saisonnière.