Eric Zemmour ou la faillite collective face au populisme

Depuis quelques semaines, Eric Zemmour, le célèbre polémiste anime la sphère médiatique et politique. Une agitation qui interpelle par son ampleur, mais aussi par la faiblesse de sa pensée politique, portant essentiellement sur les questions d'identité et d'immigration. Ces idées trouvent pourtant un écho médiatique certain dont le battage fait d'ailleurs caisse de résonnance, offrant à cet homme qui oscille entre droite et extrême droite une percée aussi inexplicable qu'inattendue dans les sondages, le hissant comme un possible adversaire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, alors qu'il n'est pourtant pas (encore) candidat, donnant le sentiment d'une faillite collective face au populisme.

Darse du Port : du sable et des sédiments rejetés plus loin le temps de les évacuer pour de bon

Ces deux derniers jours, les usagers de la darse du Port ont remarqué que des agrégats de sables et potentiels autres déchets sont extraits par une entreprise mandatée par le TCO, pour être rejetés plus loin dans l'eau du port. Une technique qui étonne et qui semble peu écologique pour des habitants vivant sur leur bateau. Pour l'intercommunalité cependant il ne s'agit en aucun cas de déchets toxiques mais de simples sédiments et de petits cailloux. Le choix de les déplacer a été fait le temps d'obtenir les autorisations nécessaires pour extraire ces agrégats gênants pour le passage des bateaux.

Emploi : 20% de déclarations d'embauches en plus depuis le début de l'année

Ce mercredi 13 octobre 2021 au siège de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR), Pôle emploi a présenté sa stratégie pour l'année 2021 à destination des entreprises. Face à plusieurs entrepreneur.se.s, la directrice de Pôle emploi Angélique Goodall a indiqué les axes en action pour mieux concilier les recherches des demandeur.se.s d'emploi et les besoins des entreprises. Depuis le début de l'année, le taux d'embauche à La Réunion est étonnamment satisfaisant : malgré la crise sanitaire, le territoire enregistre 20% de déclarations d'embauches supplémentaires.

Au second trimestre 2021, l'emploi salarié continue d'augmenter à La Réunion

Au 2ème trimestre 2021, l'économie réunionnaise réussit à surmonter le durcissement des mesures de restrictions sanitaires : après un tassement en avril et mai, le volume d'heures de travail rémunérées augmente de nouveau en juin et en juillet et se situe au-dessus du niveau de 2019. L'emploi salarié augmente fortement par rapport au trimestre précédent : + 1,1 %, soit 2 900 emplois créés. Nous publions ici le communiqué de l'Insee.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans le nord et le sud, pluies ailleurs

Pour ce jeudi 14 octobre 2021, Matante Rosina aperçoit à travers ses nacos que l'est est encore couvert avec quelques pluies mais ailleurs le soleil est au rendez-vous. Dans l'après-midi, les nuages débarquent sur l'ouest et peuvent apporter quelques pluies jusqu'à la route du littoral. Le nord et le sud restent ensoleillés.