Corsair installe à nouveau son agence éphémère du 4 au 31 octobre dans le centre commercial du Cap Sacré Coeur, au Port. L'agence est ouverte du lundi au dimanche. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Corsair)

Corsair possède actuellement 4 agences à la Réunion et la compagnie aérienne a décidé de renforcer davantage sa présence sur l’île avec l’ouverture d’une agence éphémère pour répondre à la demande des voyageurs.



" Nous avons souhaité mettre à nouveau en place une nouvelle agence éphémère, pour répondre à l’affluence importante que connaissent actuellement nos 4 agences de l’île (Saint-Denis, Saint-Gilles, Saint-Pierre et à l’aéroport). Nous constatons une véritable reprise dans les réservations, et il est primordial pour Corsair d’aller vers ses clients et de délivrer le service et le conseil dont nos clients ont besoin. Il est aussi important de rappeler que nous avons mis en place un service de prise de rendez-vous pour nos agences basées en Outre-mer, disponible depuis notre site internet flycorsair.com.

L’affluence actuelle traduit le succès de nos nouveaux avions, les A330neo récemment mis en service sur l’océan Indien de nos A330neo. Ces appareils flambants neufs offrant une expérience de vol et un produit exceptionnel à nos clients. La classe Affaire arrive N°3 au classement général mondial et prend la 1ère place sur l’océan Indien. Ces A330neo sont plus respectueux de l’environnement avec une réduction de 25% de consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège ainsi qu’une réduction de l’empreinte sonore en cabine de 60%, soit de 6 décibels. " indique Jules Perreau, directeur régional



L’agence est ouverture aux horaires du Centre Commercial Cap Sacré Cœur au Port :



lundi - 12:30–20:00

mardi - 08:30–20:00

mercredi - 08:30–20:00

jeudi - 08:30–20:00

vendredi - 08:30–20:00

samedi - 08:30–20:00

dimanche - 08:30–12:30