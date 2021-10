Météo France océan Indien invite à découvrir "Paré pas Paré Cyclone", le premier jeu mobile dédié à la prévention du risque cyclonique à La Réunion mis à disposition du public par la PIROI - Croix-Rouge. Nous publions ici le communiqué de Météo France océan Indien. (Photo : capture d'écran Piroi - Croix-Rouge)

Avec cette nouvelle application ludique pour smartphones et tablettes, face à l’arrivée d’un cyclone, le joueur devra se préparer au gré des phases d’alertes cycloniques pour limiter son exposition au risque.

La PIROI est un outil régional d’intervention de la Croix-Rouge française qui mène un programme régional de gestion des risques de catastrophes dans l'Océan Indien. Une convention de partenariat structure les échanges opérationnels entre Météo-France Océan Indien et la PIROI en matière de prévention du risque cyclonique dans la région. En situation de menace cyclonique avérée dans le bassin, cette collaboration permet une meilleure appréhension des prévisions et des incertitudes associées et d’améliorer la réponse aux catastrophes dans la zone. La PIROI oeuvre aussi pour la sensibilisation de la population et du public scolaire aux risques de catastrophes naturelles, en particulier via le programme "Paré pas Paré".