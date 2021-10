Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Au 2ème trimestre 2021, l'économie réunionnaise réussit à surmonter le durcissement des mesures de restrictions sanitaires : après un tassement en avril et mai, le volume d'heures de travail rémunérées augmente de nouveau en juin et en juillet et se situe au-dessus du niveau de 2019. L'emploi salarié augmente fortement par rapport au trimestre précédent : + 1,1 %, soit 2 900 emplois créés. Nous publions ici le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

