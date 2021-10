Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce jeudi 14 octobre 2021, Matante Rosina aperçoit à travers ses nacos que l'est est encore couvert avec quelques pluies mais ailleurs le soleil est au rendez-vous. Dans l'après-midi, les nuages débarquent sur l'ouest et peuvent apporter quelques pluies jusqu'à la route du littoral. Le nord et le sud restent ensoleillés. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

Pour ce jeudi 14 octobre 2021, Matante Rosina aperçoit à travers ses nacos que l'est est encore couvert avec quelques pluies mais ailleurs le soleil est au rendez-vous. Dans l'après-midi, les nuages débarquent sur l'ouest et peuvent apporter quelques pluies jusqu'à la route du littoral. Le nord et le sud restent ensoleillés. (Photo d'illustration rb/ImazPress)