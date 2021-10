Publié le Jeudi 14 Octobre à 10H07 / Actualisé le Jeudi 14 Octobre à 10H07

A la suite du crash mortel de l'ULM survenu le dimanche 10 octobre 2021 vers 08h30, s'est déroulée ce jeudi l'opération d'extraction de l'épave de l'aéronef. Quatre gendarmes du PGHM, héliportés sur zone par la section aérienne gendarmerie de Saint-Denis, ont mené les opérations suivantes : la mise en place du matériel et des "Helpeurs" d'Hélilagon par les gendarmes du PGHM sur le rempart à 7h, la préparation de l'épave, la récolte des éléments du crash dans un Bigbag, les actes d'enquête et prises de clichés photographiques ; le levage de l'épave et des bigbags par un hélicoptère d'Hélilagon requis par la gendarmerie sur autorisation du parquet de Saint-Denis, qui a déposé à la plateforme du piton du Maïdo. L'épave ainsi que des éléments du crash ont été évacués vers Cambaie avec escorte gendarmerie (Photo PGHM)

A la suite du crash mortel de l'ULM survenu le dimanche 10 octobre 2021 vers 08h30, s'est déroulée ce jeudi l'opération d'extraction de l'épave de l'aéronef. Quatre gendarmes du PGHM, héliportés sur zone par la section aérienne gendarmerie de Saint-Denis, ont mené les opérations suivantes : la mise en place du matériel et des "Helpeurs" d'Hélilagon par les gendarmes du PGHM sur le rempart à 7h, la préparation de l'épave, la récolte des éléments du crash dans un Bigbag, les actes d'enquête et prises de clichés photographiques ; le levage de l'épave et des bigbags par un hélicoptère d'Hélilagon requis par la gendarmerie sur autorisation du parquet de Saint-Denis, qui a déposé à la plateforme du piton du Maïdo. L'épave ainsi que des éléments du crash ont été évacués vers Cambaie avec escorte gendarmerie (Photo PGHM)