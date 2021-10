Depuis quelques semaines, Eric Zemmour, le célèbre polémiste anime la sphère médiatique et politique. Une agitation qui interpelle par son ampleur, mais aussi par la faiblesse de sa pensée politique, portant essentiellement sur les questions d'identité et d'immigration. Ces idées trouvent pourtant un écho médiatique certain dont le battage fait d'ailleurs caisse de résonnance, offrant à cet homme qui oscille entre droite et extrême droite une percée aussi inexplicable qu'inattendue dans les sondages, le hissant comme un possible adversaire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, alors qu'il n'est pourtant pas (encore) candidat, donnant le sentiment d'une faillite collective face au populisme.

- Une ascension médiatique atypique -

Eric Zemmour, c’est l’histoire d’une ascension atypique puisqu’il est issu du monde des médias, étant journaliste depuis 1986 et ses débuts au Quotidien de Paris. C’est dans les années 2000 que Zemmour se fait un nom en devenant un polémiste apprécié ou détesté dans les émissions " ça se dispute " et " on n’est pas couché ". Plus récemment, il animait une chronique intitulée " Face à l’info " sur CNews.

Contrairement à beaucoup de personnalités politiques de premier plan dont l’ascension a suivi un parcours plus " classique " avec des mandats politiques, Eric Zemmour est donc un pur produit de l’univers des médias, celui là même qui a la force de faire et de défaire certaines carrières politiques.

La connaissance de ce rouage peut sensiblement expliquer les raisons de cet ascension fulgurante et étonnante, ce dernier connaissant parfaitement la machine et les leviers susceptibles de lui permettre d’être au premier plan médiatique, à coup de polémiques, de petites phrases et d’opérations de com’ savamment orchestrées, avec la bienveillance directe ou indirecte de certains médias qui, comme régulièrement, préfèrent le battage médiatique au véritable débat d’idées.

Cette stratégie n’est pas sans rappeler celle d’un certain Emmanuel Macron, ancien ministre de l’Economie de François Hollande qui n’est passé par aucune case " élection " et qui a pourtant réussi à gravir les marches du pouvoir à une vitesse fulgurante grâce à une stratégie de communication fondée sur une prise de distance avec son ancien mentor, François Hollande, tout en apparaissant comme l’homme du renouveau.

- Une offre politique qui répond à une demande -

Autre point commun entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, ils ont su apporter une offre politique répondant à une demande. Emmanuel Macron avait été celui qui incarnait la fin des partis traditionnels et des clivages droite-gauche, séduisant à la fois les électeurs de gauche et de droite. La conséquence, près de 5 ans après, c’est une affaiblissement notable des partis traditionnels.

C’est dans ce contexte qu’apparaît Eric Zemmour au milieu de la droite et de l’extrême droite fatiguées et incapables de donner un nouveau souffle à leur discours politique.

Le polémiste y apparaît avec son talent de tribun, une filiation, qu’il s’auto attribue, au Général de Gaulle, et un discours anti-immigration voire raciste qui permet de séduire l’extrême droite, voire même au-delà.

En effet, le polémiste a bâti son discours dénonce abondamment le péril pour la France face à l’islam et plus largement à l’immigration. Pour Eric Zemmour, la réponse semble très simple : l’assimilation en exigeant notamment à ce que les personnes ayant des prénoms à consonnance étrangères changent d’identité et adopte un prénom plus " français ".

Il a même réussi à se façonner la stature d’un candidat anti-système, lui permettant d’avoir la sympathie, ou du moins l’écoute attentive, de gilets jaunes et d’anti pass sanitaires, ceux-là même qui se défendent de vouloir se ranger derrière un dirigeant.

Eric Zemmour a clairement vu qu’il y avait une place à prendre dans cet espace, et il a réussi à s’y faufiler avec beaucoup d’autorité puisque, n’étant pas encore candidat, ce dernier apparaît déjà dans le trio de tête de certains sondages en vue de la présidentielle de 2022, voire même qualifié au second tour face à Emmanuel Macron.

- Une certaine démission collective face au populisme -

Si ce discours a de quoi plaire aux purs et durs du Rassemblement National, ce n’est évidemment pas sur la base de ce propos qu’on construit un programme présidentiel. Ce n’est pas à coup d’attaques contre les étrangers et les français de diverses communautés qu’on parviendra à lutter contre le chômage, la pauvreté ou encore à favoriser le développement économique et la compétitivité des entreprises. Or, derrière ce battage médiatique autour d’Eric Zemmour, le discours sembler sonner creux dès lors qu’on sort du sentier battu de l’immigration.

Pourtant, la France continue à jouer à ce jeu dangereux, avec ce micro ouvert et tendu à ce chantre du populisme qui, jour après jour, monte dans les sondages et gagne en popularité. Effectivement, les sondages ne font jamais les élections, on le répète inlassablement. Mais cette tendance est inquiétante d’autant plus que personne, ni les médias, ni la population, ne semble vouloir faire barrage à cette montée en puissance.

Quant aux politiques, ils semblent figés face à ce qui se déroule pourtant sous leurs yeux. A gauche, on est trop divisé et trop occupé aux gueguerres pour s’occuper de l’aile droite. A droite, non seulement on est pris en tenaille en le RN et LREM, mais la primaire approche à grand pas. Zemmour attendra donc. Marine Le Pen tente tant bien que mal d’écoper le bateau RN qui semble couler face à la vague Zemmour. Enfin Emmanuel Macron, bien que vigilant, semble admirer ce spectacle, se préparant déjà à enfiler la cape du sauveur de la France face aux extrêmes et aux populismes.

Alors, effectivement, une victoire d’Eric Zemmour à la présidentielle, à l’heure actuelle, est loin d’être probable. Si ça se trouve, il est tout simplement un phénomène de mode, à l’image du tamagotchi il y a 25 ans ou de squid game pour prendre un exemple plus récent.

Quoi qu’il en soit, nous semblons être les témoins d’une faillite collective face au populisme, témoignant d’une déliquescence profonde de notre société et de la pensée, marquée par la culture de la haine et des petites phrases.

www.ipreunion.com / [email protected]