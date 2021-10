Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Du 11 au 13 octobre 2021, Charles Giusti, préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et le général Laurent Cluzel, commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), se sont rendus dans les îles Europa, Juan de Nova et Grande Glorieuse du district des îles Éparses des TAAF, dans le cadre de la traditionnelle " Tournée des îles ". Nous publions ici le communiqué des TAAF. (Photos : TAAF)

