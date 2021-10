BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 15 octobre 2021 :



- Covid-19 : les dépistages de confort gratuits, c'est fini

- La Réunion sort de l'état d'urgence sanitaire

- Hommage à Samuel Paty dans les toutes les écoles de France ce vendredi

- Football : Emmanuel Macron marque une but dans un match caritatif en faveur des hôpitaux

- Le Port : le quartier Rico Carpaye fait peau neuve

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Sec le matin, humide l'après-midi

Covid-19 : les dépistages de confort gratuits, c'est fini

Ce vendredi 15 octobre 2021 marque la fin de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion. C'est aussi à partir de ce vendredi que les dépistages Covid-19 dits "de confort" ne sont plus remboursés. Une situation rendue possible par la fin de l'état d'urgence sanitaire, tandis que les autres territoires ultra-marins bénéficient toujours pour l'heure d'une prise en charge complète des tests. Désormais, les personnes non-vaccinées devront présenter une ordonnance médicale pour pouvoir se faire dépister gratuitement

La Réunion sort de l'état d'urgence sanitaire

C'est officiel, à partir de ce vendredi 15 octobre, La Réunion n'est plus en état d'urgence sanitaire. Une décision du gouvernement qui vient confirmer une nette amélioration de la situation épidémique sur l'île. Le taux d'incidence se trouve désormais à 28 pour 100.000 habitants alors qu'il est monté à plus de 420 au plus fort de la crise. La Réunion est ainsi revenue à des indicateurs similaires à ceux de Mayotte, quand les autres territoires des Outre-mer affichent encore des données inquiétantes, notamment en Guyane. La fin de l'état d'urgence sanitaire signe un retour progressif à la vie d'avant, et permet au gouvernement de mettre fin à la gratuité des tests dits de confort sur le territoire, au même titre que la Métropole.

Hommage à Samuel Paty dans les toutes les écoles de France ce vendredi

A la veille de la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, tous les établissements scolaires de France vont rendre hommage sous différentes formes vendredi au professeur d'histoire-géographie, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. A La Réunion, les élèves sont actuellement en vacances, mais le préfet Jacques Billant et la rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, se rendront dans un centre aéré dionysien dans la journée pour participer à l'hommage

Football : Emmanuel Macron marque une but dans un match caritatif en faveur des hôpitaux

Emmanuel Macron a chaussé les crampons ce jeudi 14 octobre 2021 pour un match de football de caritatif jeudi en banlieue parisienne au profit de a fondation des hôpitaux. La rencontre a opposé le Variétés Club de France (VCF), l'équipe du Président, au personnel de l'hôpital de Poissy. Le chef de l'Etat a marqué un but sur pénalty. Son équipe a gagné le match par 6 à 1.

Le Port : le quartier Rico Carpaye fait peau neuve

Le quartier Rico Carpaye fera peau neuve dans le cadre d'un grand projet de rénovation urbaine lancé par la Ville du Port, avec l'ANRU, intitulé " Nouvo Lorizon ". Les grandes lignes de ce projet ont été présentées aux locataires ce mercredi 13 octobre 2021 à la salle Paulette Adois Lacpatia, en présence du maire Olivier Hoarau, de Jasmine Béton, adjointe au maire déléguée à la politique du logement de Bernard Robert, 4ème adjoint en charge de l'aménagement et la préservation du territoire et d'Anne Sery la directrice générale de la Semader.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Sec le matin, humide l'après-midi

Pour ce vendredi 15 octobre 2021, Matante Rosina prévoit un temps sec le matin et humide l'après-midi. Les nuages s'invitent sur les hauteurs de l'ouest. Dans l'est, la pluie fait son apparition et pourrait déborder sur le nord. Le vent se renforce d'après notre gramoun.