Jugé ce vendredi 15 octobre 2021, Noor-Olivier Bassand a été condamné à 18 mois de prison dont 8 avec sursis. Le président de l'association "Roul pa nou" était jugé pour abus de biens sociaux, abus de confiance et travail dissimulé. Il avait été interpellé en juin 2020 dans les locaux du Conseil départemental.

Noor-Olivier Bassand avait été placé en garde à vue le 24 juin 2020, soit plus d'un jour et demi après avoir été arrêté. Une interpellation intervenue dans le cadre d'une affaire supposée d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Il avait été conduit au commissariat de Malartic à Saint-Denis.

Connu pour être le président de l'association "Roul pa nou", Noor-Olivier Bassand est également employé au sein du cabinet de la collectivité départementale. Pour rappel, il a également exercé des fonctions au sein de la Civis et plus récemment en tant que conseiller technique à la Région Réunion, d'où il a été licencié début 2018 pour "cumul d'emplois" selon la collectivité régionale.

