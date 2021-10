Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Pour ce vendredi 15 octobre 2021, Matante Rosina prévoit un temps sec le matin et humide l'après-midi. Les nuages s'invitent sur les hauteurs de l'ouest. Dans l'est, la pluie fait son apparition et pourrait déborder sur le nord. Le vent se renforce d'après notre gramoun. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

