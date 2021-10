Avec son projet de film "Destins croisés", Flavien Larderet met les marmay au coeur de l'action. Via les ateliers dont il est le créateur, "Les Ateliers de Flavien", il propose aux jeunes Réunionnais.es de découvrir les métiers du cinéma, du jeu d'acteur aux mécanismes du tournage en passant par la mise au point d'un scénario. Le tournage se déroule actuellement à l'Etang-Salé-les-Bains jusqu'au mardi 19 octobre 2021. Le court-métrage pourrait ensuite être diffusé dans les écoles. (Photos DR)

Ils sont 16 jeunes âgés de 11 à 15 ans et découvrent les joies du cinéma. Ces apprentis réalisateurs, acteurs ou encore monteurs profitent des Ateliers de Flavien, à l'initiative de Marmailles Aventures, pour apprendre à faire un court-métrage du début à la fin.

"Perchman, caméraman, doublage... chacun trouve sa place" explique Flavien Larderet. Durant cinq mercredis, les marmay ont découvert les métiers du cinéma, avant de passer à l'action. Cette petite équipe de tournage s'active depuis mardi 11 octobre. Objectif : boucler le film d'ici mardi prochain.

"Le scénario a été écrit avec les jeunes, sur le thème du vivre ensemble. 'Destins croisés' raconte l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent en colonie de vacances. Issus de milieux différents, tout les oppose et pourtant et ils vont apprendre à se mélanger et à se connaître" raconte le réalisateur.

- Des jeunes très investis -

Avec lui, une équipe très motivée. "Ils sont très investis, prêts à tourner de jour comme de nuit. Il y a quelques jours nous sommes partis à 7h du matin pour aller tourner une scène sur la plage par exemple." Au fur et à mesure, le scénario peut venir à se transformer, chacun pouvant proposer des modifications.

Après le tournage, Flavien Larderet mettra en place des week-ends pour finaliser le film. Les jeunes vont alors découvrir ce qu'on appelle la post-production, tout ce travail qui se déroule sur ordinateur une fois les scènes filmées. L'occasion de créer le générique du court-métrage.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’Opération Ville-Vie-Vacances (OVVV). "Il permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers relevant de la politique de la ville et ne partant pas en vacances, de bénéficier d'activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs" explique Flavien Larderet.

Le film sera diffusé en premier lieu auprès des différents partenaires à savoir le Conseil régional, le Conseil départemental, la Caf et la mairie de Saint-Paul. Il sera aussi visible sur le site de l’association Marmailles Aventures. Flavien Larderet aimerait voir le court-métrage diffusé également dans les écoles ou les centres socio-culturels.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]



- Marmailles Aventures est une association qui organise des séjours pour enfants et adolescents et des centres de loisirs notamment sur le camping de l’Ermitage.

- Les Ateliers de Flavien, ce sont des ateliers cinéma et d’écriture menés par le réalisateur Flavien Larderet. Ces ateliers sont destinés aux enfants et aux adolescents. Le réalisateur intervient dans les écoles, collèges, lycées et ACM.