Du 12 au 16 octobre 2021, l'Université de La Réunion a vibré au rythme de l'international. Pour la 6ème année consécutive, l'établissement a organisé sa Semaine Internationale qui intègre les #ErasmusDays. Un évènement multi-sites (Campus Moufia, Tampon et Terre-Sainte) visant à promouvoir la mobilité à l'international auprès de la communauté universitaire. Nous publions ici le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photos : Université de La Réunion)

Cette semaine s’est articulée autour de réunions d’information à destination des étudiants et du personnel, du forum de la mobilité, du lancement du concours vidéo annuel, d’expositions, d’activités culturelles, de conférences et d’évènements surprises…. autant d'actions destinées à mettre en lumière les expériences à l'international, partager les informations concernant les différents programmes d’échanges mais aussi privilégier un accueil de qualité pour ceux qui viennent de rejoindre l'établissement depuis leurs pays d’origine.

Cinq journées ont été organisées selon des thématiques géographiques :

· Mardi 12 octobre : Les Amériques

· Mercredi 13 octobre est consacré à l’Asie

· Jeudi 14 octobre met à l’océan l’océan Indien et l’Europe à l’honneur

· Vendredi 15 octobre : #ErasmusDays

· Samedi 16 octobre : #ErasmusDays

- "S’ouvrir aux mondes" -

A ce jour, l’Université de La Réunion compte 74 étudiants partis en mobilité à l’international pour l’année qui s’ouvre, signe d’une reprise des mobilités, puisqu’à la même période l’année dernière, seuls 50 étudiants avaient tenté l’aventure. Dans un contexte sanitaire si particulier, l'Université de La Réunion se fixe comme objectif d'informer au mieux les publics quant à leurs perspectives de séjours à l'étranger et de montrer son attachement à l’ouverture à l’autre et son environnement répondant par la même à sa devise : " s’ouvrir aux mondes ". Très attractif notamment auprès des étudiants allemands, belges et suisses, l’établissement l’est également auprès des étudiants canadiens, américains et coréens grâce aux différents programmes d’échanges qu’elle développe (ISEP, BCI, PPI, INHA…).

- #ERASMUSDAYS -

Impliquée dans le programme ERASMUS + (anciennement ERASMUS) depuis plus de trente ans, l’Université de La Réunion dénombre aujourd’hui 231 accords disciplinaires avec 136 établissements européens, symboles de son engagement vis-à-vis de l’Europe. Aussi, forte de sa nouvelle accréditation ERASMUS+ pour la période 2021-2027, cela est tout naturellement que l’établissement a célébré les #ErasmusDays les 14, 15 et 16 octobre dans le cadre de sa Semaine internationale.

Pour cette nouvelle édition, la citoyenneté européenne a été mise à l’honneur au travers d’une chaîne étudiante dessinant la devise de l’Europe "Unité & diversité". Cet événement a été le prélude d’une conférence-débat du député européen Stéphane BIJOUX, qui a présenté son rapport sur la nouvelle stratégie européenne pour les RUP, lequel comporte notamment un volet " jeunes " propre à " renforcer l’intégration de la réalité des RUP dans ERASMUS+ ".

Par ailleurs, l’établissement a décidé de consacrer ses #ErasmusDays à la sensibilisation de ses étudiants à la protection de l’environnement (sélection de livres dans les bibliothèques universitaires, sortie pour réhabiliter des plages de ponte des tortues marines etc.) et à la promotion de l’inclusion (activités de sensibilisation aux handicaps), priorités du Programme Erasmus+ 2021-27.

- Deux nouveaux programmes de mobilité -

Toujours en quête de renouvellement et d’innovation, l’Université de La Réunion lance cette année deux nouveaux programmes de mobilité :

· son premier programme de mobilité régionale Regional Exchange University Indian Ocean en partenariat avec 6 pays voisins (Comores, Kenya Maurice, Madagascar, Mozambique, Seychelles)

· et un programme de mobilité virtuelle [email protected], construit avec 8 universités partenaires du réseau d’excellence Dg2 réparties en Europe, Amérique du Nord et du Sud. C’est un programme unique, qui permet aux étudiantes et étudiants inscrits dans les universités membres de ce réseau de vivre des expériences internationales à distance et de choisir des enseignements parmi une offre de 200 cours en ligne dans des domaines variés et enseignés dans 6 langues différentes.