Grand Raid : le compte à rebours est lancé

A moins d'une semaine du départ, le peuple des raiders se prépare et la tension monte. Les heures passent, c'est l'heure du compte à rebours et nombre d'athlètes sont déjà dans la course. Ils se projettent déjà dans les chemins, vivent course, rêvent course, mangent course... Plus de 6.000 athlètes sont pour ainsi dire dans les starting blocks, eux qui attendent le Grand Raid depuis deux ans. Fidèle au poste, Imaz Press suivra les courses quasiment de l'intérieur, grâce à ses infiltrés qui parcourront les sentiers des hauts.

Non, le pass sanitaire n'a pas été "annulé" dans un hôpital martiniquais

Le pass sanitaire aurait été "annulé" par le directeur de l'hôpital martiniquais de la Trinité à la demande des soignants, affirment des publications partagées plusieurs milliers de fois en moins d'une semaine. C'est pourtant faux : bien qu'un grand nombre de soignants soient effectivement mobilisés depuis plusieurs jours contre l'obligation de présentation du pass, celui-ci est bien en vigueur le 15 octobre dans tout le CHU de Martinique, dont fait partie l'hôpital en question, ont confirmé quatre syndicats et le CHUM à l'AFP.

Actus improbables : Bella est maman, la voiture est sur l'abri bus, Macron est buteur, parachutiste espagnol

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. La police de La Réunion est heureuse d'annoncer que Bella, la chienne policière, a donné naissance à 12 petits, toute la famille à poils se porte bien. Dans le Finistère, les gendarmes se perdent en conjectures : une fourgonnette a été retrouvée perchée au sommet d'un abri bus. Mais qui a pu faire ça ? Et il y a aussi ce but marqué sur pénalty par Emmanuel Macron lors d'un match de foot caritatif. É oubli pa, zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré vréman

Le "bureau à bonbons", arme secrète des sénateurs américains lors des votes marathon

C'est un simple pupitre en acajou, comme celui des 99 autres sénateurs, mais celui-ci renferme un pouvoir secret sucré, capable de rassembler démocrates et républicains dans un Congrès américain profondément divisé: le "bureau à bonbons" abrite depuis plus d'un demi-siècle chocolats et confiseries.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche en plein soleil

Du soleil, du soleil et encore du soleil pour ce dimanche 17 octobre 2021 d'après Matante Rosina. L'est se réveille sous quelques farines de pluies mais cela ne dure pas annonce notre Matante. Le vent est présent en rafales du côté du Port et vers Saint-Philippe. Alors, bon dimanche !