Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le CRGT vous informe des chantiers en cours et à venir sur les routes de l'île. Prudence en conduisant et bonne semaine à toutes et tous ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CRGT vous informe des chantiers en cours et à venir sur les routes de l'île. Prudence en conduisant et bonne semaine à toutes et tous ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)