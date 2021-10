Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Octobre à 15H27

Du soleil, du soleil et encore du soleil pour ce dimanche 17 octobre 2021 d'après Matante Rosina. L'est se réveille sous quelques farines de pluies mais cela ne dure pas annonce notre Matante. Le vent est présent en rafales du côté du Port et vers Saint-Philippe. Alors, bon dimanche ! (Photo d'illustration rb/ImazPress)

