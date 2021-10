Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 17 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 18 octobre 2021 :



- La Réunion tombe le masque dans la rue et augmente les jauges dans les discothèques : ce qui change ce lundi

- Non, le nouveau permis de conduire ne cherche pas à "éliminer le plus de conducteurs possible"

- Saint-Paul : appel à candidature pour la 4ème édition du programme "OMS Social Lab"

- Forces de l'ordre : 274 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille encore

