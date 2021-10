Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le 15 octobre 2021, Imaz Press vous présentait la vidéo d'un parachutiste ayant raté son atterrissage en plein défilé militaire en Espagne. L'homme avait fini sa course enroulé autour d'un poteau. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux on y voit le regard désabusé du prince d'Espagne Felipe VI face à cette mauvaise chute. Il s'agit en fait d'un trucage. Si l'accident a bien eu lieu, il date de 2019. Le roi était présent mais à aucun moment il n'a secoué la tête comme on peut le voir sur la vidéo virale. Imaz Press, arroseur arrosé ! Nous qui traquons régulièrement les fake news, voilà que nous nous sommes faits avoir à notre tour. Merci à l'internaute qui nous a prévenus. (Photo : capture d'écran Twitter)

Le 15 octobre 2021, Imaz Press vous présentait la vidéo d'un parachutiste ayant raté son atterrissage en plein défilé militaire en Espagne. L'homme avait fini sa course enroulé autour d'un poteau. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux on y voit le regard désabusé du prince d'Espagne Felipe VI face à cette mauvaise chute. Il s'agit en fait d'un trucage. Si l'accident a bien eu lieu, il date de 2019. Le roi était présent mais à aucun moment il n'a secoué la tête comme on peut le voir sur la vidéo virale. Imaz Press, arroseur arrosé ! Nous qui traquons régulièrement les fake news, voilà que nous nous sommes faits avoir à notre tour. Merci à l'internaute qui nous a prévenus. (Photo : capture d'écran Twitter)