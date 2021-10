BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 19 octobre 2021 :



La réforme des retraites revient sur le devant de la scène

A quelques mois de l'élection présidentielle, on aurait pu penser le rythme des réformes ralentir. Il n'en sera rien. En effet, le président de la République Emmanuel Macron souhaite relancer le processus de réforme des retraites, qui avait été mis en pause en 2020 pour cause de crise Covid-19. Alors que la situation sanitaire s'améliore, cette dernière devrait tout prochainement revenir sur le devant de la scène avec des annonces concrètes qui pourraient être mises en oeuvre dès 2022. Du côté des syndicats... reste à voir quelle sera l'attitude de la population face à ce chantier dans un contexte de retour à la vie normale

Piton de la Fournaise : les Réunionnais attendent la deuxième éruption de l'année

Le volcan émet des signes de réveil depuis ce lundi 18 octobre 2021. Une crise sismique a démarré à 4h33 très précisément. Dans la journée plus de 800 séismes ont été enregistrés, sous le flanc nord nord-est. Une éruption à basse altitude n'est pas exclue, indique l'observatoire. Si celle-ci se confirme il s'agirait de la deuxième de l'année, après la très longue éruption en avril-mai, qui a duré plus de six semaines.

Région : D'Jeuns Tour, la caravane qui va à la recontre de la jeunesse

Mercredi 13 octobre 2021, Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage, s'est rendue dans le quartier de Bel Air à Sainte-Suzanne pour la tournée de la caravane de la jeunesse " D'Jeuns Tour " pilotée par la Cité des Métiers

Non, il n'y a pas eu 9 disparitions et 4 morts en une semaine dans le quartier du Carré à Liège

Des publications partagées plus d'un millier de fois sur Facebook en cinq jours affirment que dans un quartier festif de Liège, il y a eu en une semaine 9 disparitions, 4 morts dont 2 meurtres, plus de 100 bagarres et une dizaine de plaintes déposées pour des abus sexuels. C'est faux, ont confirmé à l'AFP la police et le parquet de Liège.

TCO : les élus (re)lancent le Conseil de développement

Sous la présidence de la première vice-présidente, Huguette Bello, les élus du conseil communautaire ont eu à débattre notamment de la signature d'une convention avec Soliha afin d'inciter les habitants à faire des économies d'énergie, des nouvelles modalités d'accès au dispositif de stérilisation animale entrent en vigueur, de la relance du Conseil de développement du TCO, de la validation de la phase test du Label Ville Durable, de la présentation des boîtiers de vote électronique. Nous publions ici le communiqué du TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps

La journée de ce mardi 19 octobre 2021 est agréable selon Matante Rosina. Le soleil est au rendez-vous toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages débordent du côté de Saint-Gilles et de Saint-Leu et peuvent apporter de faibles averses. Dans les Hauts, le ciel reste bleu. Le vent est toujours présent sur le Port et Saint-Philippe.