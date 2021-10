Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

La journée de ce mardi 19 octobre 2021 est agréable selon Matante Rosina. Le soleil est au rendez-vous toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages débordent du côté de Saint-Gilles et de Saint-Leu et peuvent apporter de faibles averses. Dans les Hauts, le ciel reste bleu. Le vent est toujours présent sur le Port et Saint-Philippe. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

La journée de ce mardi 19 octobre 2021 est agréable selon Matante Rosina. Le soleil est au rendez-vous toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages débordent du côté de Saint-Gilles et de Saint-Leu et peuvent apporter de faibles averses. Dans les Hauts, le ciel reste bleu. Le vent est toujours présent sur le Port et Saint-Philippe. (Photo d'illustration rb/ImazPress)