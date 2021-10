BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 20 octobre 2021 :



- Le tourisme retrouve un nouveau souffle à La Réunion

- La situation sanitaire poursuit son amélioration depuis 10 semaines

- Attention aux affirmations de ce docteur sur la dangerosité des masques et des vaccins

- Maison france services de Village-Desprez : huit services publics réunis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue mi-raisin

Le tourisme retrouve un nouveau souffle à La Réunion

Avec les vacances scolaires et le Grand Raid, les hébergements, les voitures ou encore les restaurants affichent complet. Un vrai soulagement pour bon nombre de professionnels qui avaient besoin de ce sursaut. La situation sanitaire s'améliore et le tourisme avec.

La situation sanitaire poursuit son amélioration depuis 10 semaines

Les chiffres du Covid sont bons à La Réunion. Avec 234 cas en une semaine, le taux d'incidence diminue encore un peu et passe de 28 à 27,3 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité baisse lui aussi et atteint 0,6%. Deux décès sont à déplorer cependant, des patients âgés entre 65 et 74 ans. Malgré des indicateurs qui s'améliorent, les autorités s'inquiètent du variant Delta, quasiment majoritaire parmi les mutations relevées, et d'une hausse de l'incidence chez les 25-34 ans et les plus de 45 ans. La vaccination de son côté n'augmente que très lentement.

Attention aux affirmations de ce docteur sur la dangerosité des masques et des vaccins

Un citoyen du comté d'Orange en Floride déroule un discours anxiogène sur les mesures mises en oeuvre pour contrer l'épidémie de Covid-19 dans une vidéo partagée quelques milliers de fois sur plusieurs réseaux sociaux depuis fin septembre. Il affirme pêle-mêle qu'il est dangereux de porter un masque et de vacciner la population en période d'épidémie car cela permet le développement de variants, que les vaccins anti-Covid ne protègent pas du virus et que le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech n'est pas approuvé par l'agence américaine des médicaments. Ces affirmations sont trompeuses voire totalement fausses, comme l'ont déjà expliqué de nombreux experts à l'AFP.

Maison france services de Village-Desprez : huit services publics réunis

La Cinor a inauguré ce mardi 19 octobre 2021 la Maison France Services de Villages Desprez. Sainte-Suzanne est la première commune à être labellisée "France services". Huit services publics sont regroupés : ministère de l'Intérieur, des finances publiques, et de la Justice; assurance maladie, assurance retraite, et allocations familiales, Pôle emploi, La Poste. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue mi-raisin

Matante Rosina observe son chat Miyu et elle comprend que cette journée du mercredi 20 octobre 2021 est mi-figue mi-raisin. Elle prévoit du soleil sur le nord et le sud en matinée et l'arrivée des nuages et de quelques averses dans les hauts de l'ouest et du nord. Les nuages s'invitent également sur la côte.