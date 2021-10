Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina observe son chat Miyu et elle comprend que cette journée du mercredi 20 octobre 2021 est mi-figue mi-raisin. Elle prévoit du soleil sur le nord et le sud en matinée et l'arrivée des nuages et de quelques averses dans les hauts de l'ouest et du nord. Les nuages s'invitent également sur la côte. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

