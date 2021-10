Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Pour permettre le bon déroulement du festival des Electropicales et la mise en sécurité de la zone, le Barachois sera fermé le vendredi 22 octobre de 17h à 3h et le samedi 23 octobre de 14h à 2h. Une déviation sera mise en place dans le sens Ouest/Nord par la Rue Lucien Gasparin et dans le sens Est/Nord par la Rue Labourdonnais et l'Avenue de la Victoire. Il est conseillé pendant les heures de fort trafic d'emprunter la RN6 Boulevard Sud. Il est demandé aux usagers d'éviter ou de différer leurs déplacements sur le chef-lieu pendant ces créneaux de fermeture.

