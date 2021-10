BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 21 octobre 2021 :



- La levée des motifs impérieux pour les non-vaccinés n'est "pas envisagée" pour l'heure

- Grand raid : le grand départ se prépare

- Premier feu vert de l'Assemblée pour recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Le gouvernement ne prévoit pas une levée au 15 novembre

- Non, la Caisse d'allocations familiales n'a pas accès au statut vaccinal des bénéficiaires

- Plan Aisance Aquatique : première remise de diplômes aux petits nageurs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - 1 à 2°C de plus

La levée des motifs impérieux pour les non-vaccinés n'est "pas envisagée" pour l'heure

Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer pour la dixième semaine consécutive, aucune date n'a été communiquée quant à une éventuelle levée des motifs impérieux. En place depuis le 28 janvier dernier, ils prohibent toute personne non-vaccinée de venir ou partir de La Réunion sans justificatif. Depuis près de dix mois, la liberté de circuler est donc limitée, sans qu'aucune indication d'un retour à la normale ne soit communiquée par la préfecture. Interrogée par Imaz Press, elle indique même qu'au "regard de la situation sanitaire, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier la règlementation en vigueur"

Grand raid : le grand départ se prépare

A 21h tapantes ce jeudi 21 octobre 2021, des milliers concurrent.e.s prendront le départ de la Diagonale des fous. Protocole sanitaire oblige, elles et ils s'élanceront par vagues de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Les premier.e.s arriveront au stade de la Redoute à Saint-Denis dès vendredi soir ces 20h (selon les prévisions). Entre-temps, elles et ils auront traversé La Réunion de part en part en suivant une diagonale longue de 159,7 km avec 8.400 mètres de dénivelé. Les dernier.e.s auront jusqu'à dimanche 15h40 pour arriver à la Redoute. La Diagonale est la plus grande épreuve du Grand raid qui regroupe également trois autres courses : le trail de Bourbon (trail intermédiaire), la Mascareigne (course la plus courte) et le relais zembrocal (course en relais de 4). Comme tous les ans, Imaz Press suivra en direct ces courses dès ce jeudi en photo, en vidéo et en textes

Premier feu vert de l'Assemblée pour recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Le gouvernement ne prévoit pas une levée au 15 novembre

A l'issue de débats souvent électriques, l'Assemblée a donné dans la nuit de mercredi à jeudi, un premier feu vert au projet de loi "vigilance sanitaire", avec la possibilité controversée de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Alors que planait l'incertitude sur une hypothétique levée du pass à la mi-novembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a douché les enthousiasmes, mercredi à l'issue du Conseil des ministres. "Aujourd'hui, vu la situation, je ne vois pas comment une adaptation pourrait intervenir au 15 novembre".

Non, la Caisse d'allocations familiales n'a pas accès au statut vaccinal des bénéficiaires

Dans une vidéo très virale, une femme affirme que les Caisses d'allocations familiales ont accès au "dossier médical" et au statut vaccinal de ses allocataires, laissant entendre clairement qu'elles pourraient couper les aides en cas de non-vaccination contre le Covid. Mais cela est faux: les CAF n'ont pas accès à ces données -couvertes par le secret médical- et les allocations ne dépendent pas du statut vaccinal, ont expliqué à l'AFP le directeur général des Allocations familiales, l'Assurance maladie et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Plan Aisance Aquatique : première remise de diplômes aux petits nageurs

180 élèves ont reçu leurs diplômes de natation lors d’une cérémonie en présence des adjoints au maire Guy Pernic et Memouna Patel délégués respectivement à la Politique sportive et à la Vie éducative et Didier Amachalla, élu en charge de l’Éducation populaire. L’ensemble des Maitres Nageurs Sauveteurs comprenant les éducateurs Aisance Aquatique et les enseignants qui ont encadré et accompagné les élèves durant ce premier cycle sont également présents (Photo ville du Port)

La pa Météo France i di, sé zot i di - 1 à 2°C de plus

Ce jeudi 21 octobre 2021, les nuages s'étalent sur notre île selon Matante Rosina. Quelques averses pourraient faire leur apparition vers le sud-ouest et aussi du côté de Saint-Gilles. Le thermomètre affiche 1 à 2°C de plus.