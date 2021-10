Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le projet de loi sur la maltraitance animale. Un accord a été trouvé pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums, et l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie. (Photo d'illustration AFP)

