Pour la 6ème année consécutive, Digital Reunion organise NxSE (North x South East), le rassemblement de la Tech au coeur de l'Océan Indien du 7 au 9 décembre 2021 au MOCA à Montgaillard, en partenariat avec French Tech La Réunion. Après avoir reçu le Président de La République, M. Emmanuel Macron en 2019, l'édition 2021 accueillera M. Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des télécommunications électroniques. (Photo DR)

NxSE réunit les acteurs du numérique du territoire réunionnais et de l’ensemble de la zone Océan Indien (OI) en un seul et même lieu, l’île de La Réunion. La mission de NxSE est de créer des synergies d’actions et d’affaires et de faire monter en compétences les acteurs du numérique de la zone, grâce à des conférences, retours d’expériences et événements.

Avec plus de 4000 participants, 200 partenaires et 25 nationalités représentées sur 5 éditions (dont une édition 2020 100% virtuelle), NxSE continue sa mission d’impulsion et de rayonnement de la Tech dans l’Océan Indien avec une 6e édition, placée sous le signe de la relance et de l’accélération de la transformation numérique des entreprises.

NxSE 2021 oscillera entre présentiel et distanciel avec un site physique au MOCA à Montgaillard, qui accueillera une quarantaine d’exposants et environ 600 visiteurs sur les 3 jours du salon. Entreprises, startups, professionnels, étudiants et institutionnels partageront avec les visiteurs leurs solutions pour la relance numérique.

Un tiers-lieu à Nairobi (Kenya) permettra quant à lui, de faire rayonner NxSE en Afrique et de faire fi de la distance pour favoriser le B2B virtuel et sans frontières. NxSE c’est aussi le rendez-vous des French Tech de la zone Océan Indien : la French Tech La Réunion, partenaire de NxSE depuis sa création, présentera également les pépites de l’écosystème innovation du territoire.

Autant tournée vers les professionnels de la Tech que vers les autres filières économiques du territoire, la programmation NxSE 2021 s’articulera autour des leviers de la relance et de la transformation numérique. Plus d’une dizaine de conférences gratuites et ouvertes à tous feront intervenir des experts nationaux et internationaux autour de thèmes tels que la formation et les talents, les nouvelles offres digitales, ou encore les filières émergentes. Les acteurs économiques et leurs défis de transition numérique seront également mis à l’honneur lors de demi-journées dédiées et lors d’ateliers, cas pratiques et retours d’expérience.

Enfin, comme chaque année, NxSE accueillera également deux Side Events. Les Digital Awards reviennent pour une deuxième édition en 2021, qui visera à récompenser les talents de la filière numérique et le Cyber challenge mobilisera les lycéens et étudiants du territoire pour lutter contre le cyber-harcèlement.

L’entrée à NxSE 2021 sera gratuite et ouverte à tous : plus d’informations sur les conditions d’accès au salon et sur les tarifs exposants sur www.nxse.io et par courriel à l’adresse [email protected]