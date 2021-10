BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 22 octobre 2021 :



- Grand Raid : c'est parti pour trois jours de course folle

- Mondiaux de cyclisme sur piste: le Réunionnais Donavan Grondin en or

- Face à la hausse des prix, l'exécutif dégaine "une indemnité classe moyenne"

- Grand Raid : nos infiltrés sont sur les sentiers

- Les prix à la consommation reculent de 0,4% entre juillet et septembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps le matin, une soirée pluvieuse

Grand Raid : c'est parti pour trois jours de course folle

Le top départ du Grand Raid a été donné ce jeudi 21 octobre 2021, par vagues successives. Les coureurs du Zembrocal trail ont été les premiers à s'élancer, suivis par ceux de la Diagonale des fous. Les participants à la Mascareignes ont commencé à courir à 1h du matin et ceux du Trail de Bourbon sont attendus sur la ligne de départ ce vendredi soir. Près de 6.000 trailers sont sur les sentiers ce vendredi et les premiers finishers arriveront dans la soirée au stade de la Redoute.

Mondiaux de cyclisme sur piste: le Réunionnais Donavan Grondin en or

Première médaille d'or pour la France: le Réunionnais Donavan Grondin a remporté jeudi à Roubaix le scratch messieurs dans les Mondiaux sur piste, peu après la médaille d'argent des poursuiteurs.

Face à la hausse des prix, l'exécutif dégaîne "une indemnité classe moyenne"

Ni baisse des taxes ni chèque carburant mais une indemnité de 100 euros pour 38 millions de Français: Jean Castex a annoncé jeudi une mesure simple "qui se voit", pour répondre aux inquiétudes sur la flambée des carburants et le pouvoir d'achat.

Grand Raid : nos infiltrés sont sur les sentiers

La Diagonale des Fous, la Mascareigne et la Zembrocal ont commencé ce jeudi soir 21 octobre 2021, avec parmi elles nos traileurs infiltrés. Quelques-uns de nos coureurs patientent cependant encore avant de pouvoir s'élancer sur les sentiers : ce n'est qu'à 21h ce vendredi que le Trail de Bourbon débutera. Cette journée est donc partagée entre effort physique intense pour ceux déjà parti, et repos intense pour ceux qui partiront ce soir

Les prix à la consommation reculent de 0,4% entre juillet et septembre

Entre juillet et septembre 2021, les prix à la consommation reculent de 0,4 % à La Réunion, indique l'Insee. La baisse des prix de saison dans l'habillement dûe aux soldes s'accompagne du net recul des prix des légumes frais qui se poursuit. De plus, les prix du transport aérien baissent, en lien avec le recul des réservations en basse saison. À l'inverse, les tarifs des produits pétroliers continuent de croître. Sur un an, les prix augmentent de 1,8 % à La Réunion et de 2,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ici le communiqué de l'Insee.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps le matin, une soirée pluvieuse

Matante Rosina pense aux fous et folles qui sont dans les sentiers depuis hier soir pour le Grand Raid. Elle se dit qu'ils ont de la chance côté météo pour ce vendredi 22 octobre 2021, le ciel est dégagé ce matin, en revanche, ils vont avoir chaud. Le temps est lourd. Dans la soirée par contre, ils et elles vont un peu se mouiller du côté du chemin des anglais et pour les premiers, dans la descente du Colorado.