Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina pense aux fous et folles qui sont dans les sentiers depuis hier soir pour le Grand Raid. Elle se dit qu'ils ont de la chance côté météo pour ce vendredi 22 octobre 2021, le ciel est dégagé ce matin, en revanche, ils vont avoir chaud. Le temps est lourd. Dans la soirée par contre, ils et elles vont un peu se mouiller du côté du chemin des anglais et pour les premiers, dans la descente du Colorado. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

