La nuit du Tchoukball s'est tenue le samedi 16 octobre 2021 sur la plage de Saint-Leu. Le terrain de beach a été occupé jusqu'à 2 heures du matin le dimanche, afin de permettre à toutes les équipes de participer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Nuit du Tchoukball)

Le terrain de beach de Saint-Leu a résonné jusqu’à 2 heures du matin du dimanche 17 Octobre, aux bruits des ballons de Tchoukball sur les filets des cadres. Ce fut d’abord les jeunes de la catégories M12 qui ont débuté dès 15h00 à faire battre le cœur du Tchoukball avec plus d’une centaine d’enfants émanant de 3 clubs de la ligue réunionnaise (ABCC, Tchoukleu et Bras Panon) et de 2 associations USEP (Bellepierre et Pont d’Yves).

A peine le tirage au sort effectué, pour répartir les 14 équipes, que les premières rencontres débutent avec un public curieux des visiteurs de la plage. Un terrain spécifique était réservé à l’initiation de celles et ceux qui voulaient découvrir ce sport innovant et porteurs de valeurs particulières. A 17h30, les enfants ont libéré les terrains pour la mise en place du tournoi pour les 8 équipes venant des différents clubs de l’île (SBTB, ABCC, Palmitchouk, Tchouk-Leu, Tampon et Saint Denis) soit plus de 80 joueurs.

Plus d’une quarantaine d’adultes ont pu également s’initier sur un terrain dédié et gageons que nous les retrouverons bientôt au sein de nos 8 clubs affiliés à la Ligue.

Après une 1ère phase de 12 rencontres en 2 poules, à partir de minuit trente, les matchs de classement ont eu lieu donnant le classement suivant :

1. Les Dars

2. Palmitchouk

3. St Leu 1

4. Les Bees

5. Laisse Béton

6. St Leu 2

7. St Denis 1

8. St Denis 2