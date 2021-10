Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 18 octobre - La Réunion tombe le masque dans la rue et augmente les jauges dans les discothèques : ce qui change ce lundi

* Mardi 19 octobre - La réforme des retraites revient sur le devant de la scène

* Mercredi 20 octobre - Le tourisme retrouve un nouveau souffle à La Réunion

* Jeudi 21 octobre - La levée des motifs impérieux pour les non-vaccinés n'est "pas envisagée" pour l'heure

* Vendredi 22 octobre - Grand Raid : c'est parti pour trois jours de course folle

La fin de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion depuis vendredi 15 octobre permet de nouveaux allègements. Ainsi le préfet a annoncé deux changements majeurs qui prennent effet à compter de ce lundi 18 octobre : le port du masque n'est plus obligatoire sur la voie publique (sauf zones de forte fréquentation) et les jauges passent de 50% à 75% dans les discothèques. Les dispositifs d'aides pour les entreprises évoluent également. D'autres restrictions restent en place comme la limite des regroupements à 10 personnes et le port du masque en intérieur.

A quelques mois de l'élection présidentielle, on aurait pu penser le rythme des réformes ralentir. Il n'en sera rien. En effet, le président de la République Emmanuel Macron souhaite relancer le processus de réforme des retraites, qui avait été mis en pause en 2020 pour cause de crise Covid-19. Alors que la situation sanitaire s'améliore, cette dernière devrait tout prochainement revenir sur le devant de la scène avec des annonces concrètes qui pourraient être mises en oeuvre dès 2022. Du côté des syndicats... reste à voir quelle sera l'attitude de la population face à ce chantier dans un contexte de retour à la vie normale

Avec les vacances scolaires et le Grand Raid, les hébergements, les voitures ou encore les restaurants affichent complet. Un vrai soulagement pour bon nombre de professionnels qui avaient besoin de ce sursaut. La situation sanitaire s'améliore et le tourisme avec.

Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer pour la dixième semaine consécutive, aucune date n'a été communiquée quant à une éventuelle levée des motifs impérieux. En place depuis le 28 janvier dernier, ils prohibent toute personne non-vaccinée de venir ou partir de La Réunion sans justificatif. Depuis près de dix mois, la liberté de circuler est donc limitée, sans qu'aucune indication d'un retour à la normale ne soit communiquée par la préfecture. Interrogée par Imaz Press, elle indique même qu'au "regard de la situation sanitaire, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier la règlementation en vigueur

Le top départ du Grand Raid a été donné ce jeudi 21 octobre 2021, par vagues successives. Les coureurs du Zembrocal trail ont été les premiers à s'élancer, suivis par ceux de la Diagonale des fous. Les participants à la Mascareignes ont commencé à courir à 1h du matin et ceux du Trail de Bourbon sont attendus sur la ligne de départ ce vendredi soir. Près de 6.000 trailers sont sur les sentiers ce vendredi et les premiers finishers arriveront dans la soirée au stade de la Redoute.