BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 23 octobre 2021 :



- Grand Raid : Ludovic Pommeret et Daniel Jung remportent la Diagonale en duo

- "Des cuisines et des couleurs" : la gastronomie ultramarine à l'honneur

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - allègements sanitaires, réforme des retraites, tourisme, motifs impérieux, Grand Raid

- En Chine, le cerf miraculé qui cache la faune en danger

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le Nord sous la pluie

Les courses du Grand Raid se poursuivent ce samedi 23 octobre 2021. Le Trail de Bourbon a pris le départ ce vendredi à 21h. Pour les autres les palmarès sont déjà disponibles. Et pour la Diagonale des fous c'est un duo gagnant qui remporte la course : Ludovic Pommeret et Daniel Jung sont arrivés bras dessus bras dessous ce vendredi soir. La Mascareignes a été remportée par El-Habib Zoubert, Angélique Lesport est la première féminine. Pour le Zembrocal trail, c'est l'équipe GoSport qui remporte la course en relais. Suivez notre live

Le ministère des Outre-mer, situé sur le boulevard des Invalides à Paris, accueille une exposition qui met à l'honneur la gastronomie et les cheffes et chefs cuisiniers des territoires ultramarins. A La Réunion c'est le portrait de Murielle Michaelli qui a été réalisé. "Des cuisines et des couleurs", c'est le nom de cette exposition que l'on peut admirer sur la façade du ministère.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 18 octobre - La Réunion tombe le masque dans la rue et augmente les jauges dans les discothèques : ce qui change ce lundi

* Mardi 19 octobre - La réforme des retraites revient sur le devant de la scène

* Mercredi 20 octobre - Le tourisme retrouve un nouveau souffle à La Réunion

* Jeudi 21 octobre - La levée des motifs impérieux pour les non-vaccinés n'est "pas envisagée" pour l'heure

* Vendredi 22 octobre - Grand Raid : c'est parti pour trois jours de course folle

Il a survécu aux inondations, à la contrebande et même aux bombes. .. Au bord de l'extinction, le cerf du Père David brame à nouveau en Chine, sa terre d'origine, après un détour de plusieurs décennies en Europe. L'extraordinaire survie de ce cervidé aux bois démesurés illustre l'importance de la coopération internationale, au moment où la Chine accueille une conférence de l'ONU sur la biodiversité (COP15).

Pour ce samedi 23 octobre 2021, Matante Rosina annonce de la pluie sur le Nord de l'île en début de journée. Ailleurs, le soleil envahit le ciel. Profitez de ce beau matin, ça risque de ne pas durer avec l'arrivée des nuages un peu partout et de probables averses (malheureusement pour les raiders encore en course)