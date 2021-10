BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 24 octobre 2021 :



- Grand raid 2021 : Dernier jour d'effort pour les héroïnes et les héros des sentiers

- Electropicales : un retour musical qui fait du bien

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Poisson-lune énorme, bière et fromage, puma en liberté

- Séquoïa chinois et chêne sudiste : armer la forêt face au changement climatique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil arrive

Grand raid 2021 : Dernier jour d'effort pour les héroïnes et les héros des sentiers

Dernier jour d'effort ce dimanche 23 octobre 2021 pour les concurrent.e.s du Grand raid. Ces héroïnes et ces héros ont jusqu'à 15h40 pour franchir la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis). Les champion.ne.s sont déjà arrivé.e.s. La Diagonale des fous a été gagné par le duo Ludovic Pommeret et Daniel Jung. Chez les féminines, Emilie Maroteaux est arrivée en tête. Le premier Réunionnais, Judicaël Sautron, a terminé à la 8ème place. Le Trail de Bourbona été remporté par Grégoire Curmer, vainqueur de la Diagonale en 2019. La Mascareignes a été gagnée par El-Habib Zoubert, Angélique Lesport est la première féminine. Dans le Zembrocal trail, c'est l'équipe GoSport qui a remporté la course en relais

Electropicales : un retour musical qui fait du bien

Après plus d'un an et demi sans festival, La Réunion a marqué son grand retour musical ces vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021. C'est sur le Barachois à Saint-Denis que les Electropicales ont décidé une nouvelle fois de poser leurs basses. Le désormais célèbre festival proposait, comme à son habitude, une soirée électro et une seconde dédiée au rap. Imaz Press y était, on vous raconte

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Poisson-lune énorme, bière et fromage, puma en liberté

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Une découverte étonnante au large de l'Espagne, un poisson-lune de plus d'une tonne pêché puis relâché au large de l'Espagne. La bière et le fromage, un amour de longue date. Un puma qui se balade dans le Pas-de-Calais, le grand félin est toujours recherché et certains veulent lui éviter la mort.

Séquoïa chinois et chêne sudiste : armer la forêt face au changement climatique

Il mesure à peine 50 centimètres mais c'est peut-être l'avenir de la forêt française: le métaséquoïa, venu de Chine, est l'une des espèces prometteuses plantées en forêt d'Orléans pour tester la résistance des arbres au changement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil arrive

Pour ce dimanche 24 octobre 2021, même si la journée n'a pas très bien commencé dans l'est avec quelques pluies, Matante Rosina vous annonce que le soleil fait son retour au fil des heures. Dans l'après-midi, des nuages s'installent dans les Hauts de l'île. Sur la côte, le soleil est généreux. Notre Matante a une pensée particulière pour les derniers raiders : tyenbo larg pa !