Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 à St Paul de la Rivière des Galets à l'Echangeur de l’Eperon, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 22 octobre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier.

RN1 - La Possession - Travaux de réfection OA Ravine des Lataniers

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’Ouvrage d’Art de la Ravine des Lataniers, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h les nuits du lundi 25 au vendredi 29 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie Hôtel de Ville et la voirie communale.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 29 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de réfection de l'étanchéité et des enrobés

Sur la RN2 à St Benoit échangeur Bourbier, travaux de réfection de l'étanchéité et des enrobés OA Bourbier la nuit du vendredi 22 octobre puis les nuits du lundi 25 au vendredi 29 octobre inclus. Fermeture de la bretelle de sortie dans le sens Nord/Est de 20h à 5h. Déviation par l'échangeur de Beaulieu.



RN2 - Ste Rose / Bonne Esperance - Travaux de requalification de la route

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 29 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de préparation de mise à la côte de regards

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur Bocage, travaux de préparation de mise à la côte de regards les nuits jusqu'au vendredi 29 octobre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 29 octobre de 8h30 à 15h30. Alternat de nuit de 20h30 à 5h.

RD6 - St Paul/Route de Plateau Caillou - Travaux de rehausse de parapets

Sur la RD6 à St Paul/Route de Plateau Caillou, travaux de rehausse de parapets jusqu'au mardi 17 novembre. Alternat de 7h à 16h et vitesse limitée à 30km/h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Pierre - Travaux de relevés topographiques en TPC

Sur la RN1 à St Pierre entre l'échangeur de Basse Terre et celui des Casernes, travaux de relevés topographiques en terre-plein central la nuit du mardi 26 octobre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens montant.

RN1 - Etang Salé - Travaux de nettoyage de grilles en TPC

Sur la RN1 à L'Etang Salé entre l'échangeur Les Sables et celui du Gouffre, travaux de nettoyage de grilles en terre-plein central les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 octobre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage

Sur la RN2 entre La Jamaique à St Denis et Quartier Français à Ste Suzanne, travaux de balayage les nuits du lundi 25 au jeudi 28 octobre inclus. Voie de gauche neutralisée de 19h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et l'échangeur Casernes à St Pierre, travaux d'élagage au lamier les nuits du lundi 25 au jeudi 28 octobre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens descendant.



RN3 - St Pierre - Travaux d'inspection du lit d'arrêt

Sur la RN3 à St Pierre Mon Caprice, travaux d'inspection du lit d'arrêt la nuit du lundi 25 octobre. Fermeture du lit d'arrêt de 20h à 00h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de diagnostic de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux de diagnostic de chaussée du tunnel de Gueule Rouge la nuit du mercredi 27 octobre. Coupures de 45 minutes et alternat à prévoir de 20h30 à 5h.

Evènements (hors chantiers) :

Le Grand Raid 2021

Le Grand Raid 2021 se déroulera jusqu’au dimanche 24 octobre. Le réseau routier national, notamment la RN3 au Tampon, entre le Col de Bellevue et l'agglomération de Bourg Murat, mais aussi le réseau départemental, RD1 Route du Dos d'Ane, RD3 Route Hubert Delisle, RD36 Route Notre Dame de la Paix, RD41 Route de la Montagne, RD241 Route de Bras Sec et RD242 Route de l'Ilet à Cordes seront empruntées. Pendant la durée de la manifestation ces routes seront soumises à une réglementation particulière. Il est demandé aux usagers de les respecter pour la sécurité de tous.

St Joseph - Manifestation sportive 14 ème Rallye National de Saint Joseph

A Saint Joseph, la manifestation sportive intitulée "14 ème Rallye National de Saint Joseph" se déroulera les vendredi 22 et samedi 23 octobre. Les RD32 Route de la Plaine des Grègues, RD33 Route de Jean Petit, RD34 Route de la Crète, RD37 Route Jacques Payet et RD3 Route Hubert Delisle seront impactées, par notamment un stationnement et une circulation interdite. Il vous est demandé de bien respecter la signalisation et d’être prudents aux abords de la course. Attention, pour les besoins de cette manifestation, la RN 1002 sera fermée entre les giratoires Manapany et route Hubert Delisle ce soir de 18h à 00h. Une déviation sera mise en place par la RN 2 et les voiries communales. Des perturbations sont à prévoir.