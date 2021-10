La commune de Saint-André engage de grands travaux de réaménagement de la voirie du chemin Ratenon à partir de ce lundi 25 octobre 2021. "Cet axe stratégique permet de desservir le chemin du centre et la route départementale 47 (RD47) et permettra entre autre de fluidifier le trafic en périphérie" précise la mairie saint-andréenne (Photo/modélisation : mairie de Saint-André)

Il est prévu pour ce projet qui s’élève à plus d’un million d’euros de travaux et qui durera pendant 6 mois les aménagements suivants :

- réfection complète de la voirie

- rréation de place de parking pour les riverains

- qménagement d’une voie verte pour les déplacements piétons et vélos

- enfouissement des réseaux aériens en partenariat avec le Sidelec

- mise en place d’un éclairage "led" économe et optimisé

- déploiement de ralentisseurs et de caméras pour sécuriser le chemin



"L’aménagement de la voirie est réalisé en cohérence avec les derniers travaux réalisés et intégrera une voie dédiée à la mobilité douce" note la mairie. Dans le cadre de ce projet de voirie, le maire Joé Bédier, a demandé "qu’une attention particulière soit portée sur la partie végétalisation et sur le mobilier urbain (bancs) notamment" précise la commune avant de souligner que "ce projet marque le lancement du grand plan global de réfection des voiries de la Ville de Saint-André engagé par l’équipe municipale".