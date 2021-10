BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 25 octobre 2021 :



Grand raid : elles et ils ont couru ou marché, elles et ils ont survécu

Le rideau est tombé sur le Grand raid 2021. Tout au long des quatre courses de la compétition des milliers de concurrent.e.s ont couru pour certain.e.s, marché pour beaucoup et même rampé pour d'autres. Elles et ils sont survécu. Elles et ils ont passé la ligne d'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis après être allés au bout de leurs efforts, au bout d'elles mêmes et d'eux mêmes. Champion.ne.s ou moins titré.e.s, certain.e.s ne sont pas allé.e.s jusqu'à la fin du parcours. Victimes de blessures, d'épuisement, de découragement celles là et ceux là ont du abandonner. Elles et ils reviendront plus fort une prochaine fois. Imaz Press, qui a suivi les courses en direct, rend hommage en photos à toutes et à tous et leur dit : BRAVO

Fonds d'accélération des investissements industriels : du soutien pour 60 projets ultramarins

Dans le cadre de la poursuite du déploiement de France Relance, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, ont présenté les 60 lauréats ultramarins du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires. Ils représentent 114 millions d'euros d'investissements productifs

Après le tir fatal d'Alec Baldwin, les appels à bannir les armes sur les tournages se multiplient

Trois jours après le tir d'Alec Baldwin ayant fatalement touché une directrice de la photographie sur le tournage d'un western aux Etats-Unis, les appels se multipliaient dimanche à Hollywood pour bannir l'usage d'armes à feu sur les plateaux.

KickBoxing : le Réunionnais Hassan Hamilcaro médaillé de bronze aux championnats du monde

Hassan Hamilcaro, 21 ans, a terminé 3ème des championnats du monde de KickBoxing qui ont eu lieu en Italie du lundi 18 octobre au samedi 23 octobre 2021. Licencié à l'association sportive et culturelle de Terre-Sainte (ASCDTS), Le Saint-Pierrois, originaire de la Ravine Blanche et déja champion de France de KickBoxing et de karaté contact ainsi que champion de La Réunion de Boxe Anglaise

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Matante Rosina fait la grasse matinée ce lundi 25 octobre 2021 et elle n'a pas encore regarder dans le fond de sa marmite à riz pour prévoir le temps d'aujourd'hui. Vous pouvez l'aider en lui donnant la météo du côté de chez vous ?