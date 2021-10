A partir de ce mardi 26 octobre 2021, deux salles de sieste ouvriront dans les bibliothèques universitaires de La Réunion : une dans le nord (à la BU Droit-Lettres du campus du Moufia), l'autre dans le sud (à la BU du Tampon). Ouvertes sur l'amplitude horaire de la BU (7H30-19H pour la BU Droit-Lettres et 7H30-18H30 pour la BU Tampon), ces salles de siestes sont équipées de fauteuils convertibles, de casiers à clé pour y déposer ses affaires en toute sécurité et de petites tables. Nous publions le communiqué de l'Université ci-dessous (Photo Université de La Réunion)

Les bibliothèques universitaires sont un lieu de travail mais aussi de vie pour les étudiant·e·s. Loin de l’image idyllique d’une vie insouciante, ils·elles se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés, dont celle du stress et de la fatigue.



Fruit d’une collaboration entre la Direction de la Vie Étudiante et de Campus (DVEC) et les bibliothèques universitaires (BU) de l’Université de La Réunion et à la demande appuyée des élus étudiants, un nouveau service dédié au bien-être des étudiant·e·s a été créé.



Deux salles de sieste, une dans le nord (à la BU Droit-Lettres du campus du Moufia), l’autre dans le sud (à la BU du Tampon) leur seront dédiées dès demain, mardi 26 octobre 2021.



- " Les salles de sieste ", une initiative qui répond à un constat -



A La Réunion, certain·e·s étudiant·e·s prenant les transports en commun commencent leur journée très tôt. Celles et ceux logé·e·s en résidence universitaire expliquent être parfois confronté·e·s à des problématiques de nuisances sonores.



Ces remontées d’informations couplées à l’observation empirique d’étudiant·e·s tentant de récupérer un peu de sommeil, acoudé·e·s à une table à la bibliothèque, a fait germer l’idée au sein de l’Université de La Réunion.



D’autre BU en France (Angers, Rennes, Saint-Etienne) se sont déjà lancées dans l’aventure. Dorénavant, ce sera également possible à La Réunion et les étudiant·e·s vont pouvoir profiter de leur nouvel espace de repos pour rêver, méditer ou pour une micro-sieste. Une pause assurément bienvenue pour leur permettre de mieux travailler et d’être en meilleure forme.



Ouvertes sur l’amplitude horaire de la BU (7H30-19H pour la BU Droit-Lettres et 7H30-18H30 pour la BU Tampon), ces salles de siestes sont équipées de fauteuils convertibles, de casiers à clé pour y déposer ses affaires en toute sécurité et de petites tables.



L’accès à ces salles fermées, intimistes, mais non loin des bureaux d’accueil pour assurer un usage conforme au lieu se fera sur simple présentation de la carte étudiante, pour une durée maximale d’une heure et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.