Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

La première tempête de la saison cyclonique pourrait-elle bientôt se former ? Selon Météo France Réunion, une zone suspecte est présente dans l'est du bassin de l'Océan Indien. Elle représente un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les cinq prochains jours, soit samedi. La zone surveillée se trouve cependant très loin de La Réunion. Certains modèles suggèrent la formation d'un système dépressionnaire tropical de faible intensité, qui "profitera d'abord de conditions environnementales propices à la consolidation de la circulation (...) avant d'être gêné par un cisaillement de vent grandissant et à la présence d'air sec" précise Météo France.

