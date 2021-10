Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Ce lundi 25 octobre 2021, le CHU présentait, aux côtés de l'association Les Maillons de l'espoir, la Fédération régionale Addictologie Réunion, la mairie de Saint-Denis et le Conseil départemental de La Réunion, la semaine de prévention des addictions et des comportements à risques chez les jeunes. Alors que la journée sans alcool est prévue samedi 30 octobre, des interventions dans les établissements scolaires et des ateliers de prévention sont prévus tout au long de la semaine. L'occasion d'annoncer également qu'une motion va être déposée par la Fédération addictologie pour appeler l'Etat et les élus à davantage de moyens et de résultats dans la lutte contre les addictions et l'alcoolisme. (Photo mm/www.ipreunion.com)

Ce lundi 25 octobre 2021, le CHU présentait, aux côtés de l'association Les Maillons de l'espoir, la Fédération régionale Addictologie Réunion, la mairie de Saint-Denis et le Conseil départemental de La Réunion, la semaine de prévention des addictions et des comportements à risques chez les jeunes. Alors que la journée sans alcool est prévue samedi 30 octobre, des interventions dans les établissements scolaires et des ateliers de prévention sont prévus tout au long de la semaine. L'occasion d'annoncer également qu'une motion va être déposée par la Fédération addictologie pour appeler l'Etat et les élus à davantage de moyens et de résultats dans la lutte contre les addictions et l'alcoolisme. (Photo mm/www.ipreunion.com)